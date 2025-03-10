Жители Рузы встретили весну первыми сплавами на каяках

Жительницы Рузы первый день весны встретили с букетами цветов и веслами в руках. Сплавы на каяках по самым живописным местам округа набирают все большую популярность, сообщает пресс-служба организаторов.

«К нам присоединяются все: от профессионалов до новичков. Стараемся сплавляться каждый день. Особенно повезло с погодой этой весной. Солнце уже теплее, птички поют, природа оживает», — рассказала организатор сплава Валерия Честных.

Маршрут первого весеннего похода на каяках стартовал от деревни Ракитино и составил 10 километров по реке Руза. На середине пути организаторы вручили каждой участнице мимозы и пирожные с пожеланиями.

«Мы подготовили десерты, под каждой крышечкой оставили вдохновляющие пожелания: «Люби», «Живи», «Цвети». Ну и поддержали нашу главную традицию — чаепитие на воде. Заранее готовим ароматный сибирский чай, который на природе употреблять еще вкуснее», — отметила Валерия.

«К нам присоединяются все: от профессионалов до новичков. Стараемся сплавляться каждый день. Особенно повезло с погодой этой весной. Солнце уже теплее, птички поют, природа оживает», — сказала Честных.

Маршрут первого весеннего похода на каяках стартовал от деревни Ракитино и составил 10 километров по реке Руза. На середине пути организаторы вручили каждой участнице мимозы и пирожные с пожеланиями.

«Мы подготовили десерты, под каждой крышечкой оставили вдохновляющие пожелания: «Люби», «Живи», «Цвети». Ну и поддержали нашу главную традицию — чаепитие на воде. Заранее готовим ароматный сибирский чай, который на природе употреблять еще вкуснее», — подытожила Валерия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.