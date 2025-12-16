Жители Рузского округа подарили торт пожарным за спасение дома 25 ноября

Жители Рузского округа вручили торт сотрудникам 265-й и 312-й пожарно-спасательных частей за спасение их дома от пожара, который произошел 25 ноября, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В ночь на 25 ноября в службу экстренных вызовов «Система-112» обратились владельцы частного коттеджа в Рузском округе. В их доме загорелась бойлерная, примыкающая к основной постройке, что создало угрозу распространения огня на весь дом.

На место прибыли сотрудники 265-й и 312-й пожарно-спасательных частей. Они оперативно оценили ситуацию, сформировали звено газодымозащитной службы, проложили рукавную линию и вошли внутрь. Пожарные быстро обнаружили и ликвидировали очаг возгорания, не позволив пламени перекинуться на основное здание. Благодаря их действиям удалось спасти двухэтажный дом и имущество владельцев.

В благодарность за профессионализм жильцы коттеджа преподнесли огнеборцам оригинальный торт с портретом пожарного, который борется с огнем, — сообщил первый заместитель начальника территориального управления №2 Алексей Кочуев.

