Жители Ростовской области снова останутся без света

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что жителей региона ждут очередные временные отключения электроэнергии. Энергетики объяснили такие меры нехваткой мощностей в объединенной энергосистеме, «экстремально высоким потреблением» и последующим перегрузом сетей, сообщает «Бриф24» .

По словам Голубева, он поручил мэрам и районным главам обеспечить установку генераторов для подачи электричества на объекты жизнеобеспечения. Также губернатор приказал подвозить ростовчанам воду, если от жителей начнут поступать такие заявки.

«Команды на временное отключение поступают от Системного оператора Единой энергетической системы», — добавил глава Ростовской области.

Ранее Ялта частично осталась без света из-за аварии на объекте в Крыму. На подстанции Дарсан был поврежден высоковольтный кабель, указывали в ялтинской мэрии.

