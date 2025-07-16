ЕР Подмосковья выдвинула 196 кандидатов на все мандаты сентябрьских выборов

В сентябре жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на 1 вакантное место. Партию «Единая Россия» представят 196 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Комментируя итоги прошедших партийных конференций по выдвижению, секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в списке кандидатов много молодежи и участников специальной военной операции.

«В сентябре на выборах депутатов советов муниципальных образований партию представят 75 действующих и 121 новый кандидат. В их числе — 17 бойцов СВО и вдова погибшего героя. Их бесценный опыт поможет муниципалитетам максимально грамотно организовать помощь фронту, семьям военнослужащих и адаптацию бойцов в мирной жизни. Радует, что в общественно-политическую сферу включается все больше молодежи — у нас 34 кандидата моложе 35 лет. Отмечу, что все новички прошли подготовку по программам «ПолитСтарт» и «ПолитЗавод» — освоить навыки политической работы им помогают депутаты Госдумы и Мособлдумы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В ближайшее время кандидаты начнут предвыборную работу: будут встречаться с жителями, погружаться в проблемы муниципалитетов, собирать предложения, которые войдут в Народную программу «Единой России».

В ходе предвыборного голосования, которое проходило с 19 по 25 мая, на 196 мандатов претендовали свыше 700 кандидатов. Голосование было организовано в электронном формате на платформе pg.er.ru, что обеспечило прозрачность и доступность процедуры для всех жителей области. В отборе участвовали как члены партии, так и беспартийные граждане, а для бойцов и ветеранов СВО была введена специальная квота — 25% от общего количества голосов.

На сегодняшний день в советах городских округов Подмосковья партию «Единая Россия» представляют 973 депутата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.