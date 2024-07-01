Жители Ростова-на-Дону протестуют против полуголых школьниц на конкурсе красоты
Жителей Ростова-на-Дону возмутил детский конкурс красоты, на котором школьницам пришлось пройтись по подиуму в купальниках, сообщает SHOT.
В субботу в парке Первого мая Ростова-на-Дону прошел модельный показ в рамках конкурса «Детская супермодель России», где участвовали девочки от 4 до 15 лет, как утверждают организаторы.
На одном из этапов конкурса девочкам-подросткам пришлось пройтись по подиуму в черных купальниках. Зрителей и пользователей социальных сетей возмутило подобное. Местные жители обвинили организаторов в том, что образы для школьниц были выбраны слишком откровенные.
Компания «Имидж-Элит», организатор модного шоу, прокомментировала произошедшее. Там отметили, что все было сделано по правилам конкурса, а с родителями девочек были подписаны все соглашения.
Прокуратура проведет проверку по факту случившегося.