Жители России составили антирейтинг подарков на 8 марта

Аналитики компании ЮMoney организовали опрос среди 1,5 тыс. пользователей. Они выяснили, какие презенты девушки не хотели бы получить на Международный женский день, а о каких мечтают.

44% россиян проводят праздничный день с семьей. 26% отмечают 8 марта с приятелями, 24% — на работе.

Хорошими подарками представительницы слабого пола считают материальные средства (54%), цветы и сладости (38%), духи и косметические принадлежности (30%). Наиболее неуместными — нижнее белье и сувениры.

Мужчины наиболее часто презентуют женщинам цветы (64%), а также приятные слова (38%).

72% женщин покупают подарки как на День защитника отечества, так и на 8 марта. 10% респонденток делают это исключительно на 8 марта. 9% приобретают презенты только на 23 февраля. Оставшиеся 9% никому не делают презенты на эти праздники.

Что мечтают получить женщины

Большое количество опрошенных девушек хотели бы, чтобы им подарили на 8 марта материальные средства (54%), цветы и сладости (38%), духи и косметические средства (30%). Еще респонденткам понравилось бы, если бы им презентовали новый телефон или компьютер, ноутбук (22%). 21% мечтает о ювелирных украшениях.

Еще популярностью у опрошенных женщин в качестве подарка на 8 марта пользуются подарочные сертификаты (18%), билеты в театр или на концерт (16%), путешествия (15%), фен или стайлер (10%). Всего 4% респонденток не хотят никакого презента на Международный женский день.

Какие вещи лучше не дарить

Одежду, обувь, сумки и нижнее белье хотят в качестве презента на 8 марта наименьшее количество опрошенных женщин — всего 7%. Среди наиболее неуместных подарков находятся сувениры. Их хотели получить исключительно 2% участниц опроса.

Еще среди неудачных презентов девушки отмечают абонементы в фитнес-клуб, зефирные розы и готовые подарочные наборы из продуктовых магазинов.

Что собираются дарить мужчины

Около 64% опрошенных мужчин планируют презентовать на 8 марта женщинам цветы и сладости. Второй популярный подарок — приятные слова и поздравления (38%), третий — материальные средства (35%). Затем идут духи и косметические предметы (29%), ювелирные изделия (21%) и подарочные сертификаты (18%).

Около 11% респондентов считают хорошим презентом ноутбук или смартфон, 10% сувениры, 9% — нижнее белье. 7% опрошенных мужчин презентуют сумки, обувь, одежды, билеты на концерты.

5% респондентов планируют подарить стайлер или фен. 3% подарят путевку на отдых.

В списке иных возможных подарков на 8 марта мужчины называли романтический ужин, оплату подписок и поход в салон красоты.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова сказала, что люди все чаще дарят впечатления. Согласно полученным сервисом ЮKassa данным, с 1 по 15 февраля 2025 года количество покупок билетов в театры и на концерты увеличилось на 28% год к году. Средний чек вырос на 6% до 2,1 тыс. рублей.

«Число покупок в кафе и ресторанах увеличилось на 38%, а средний чек — на 22%, до 3 109 рублей», — добавила Полякова.

Какие суммы тратят на подарки

31% мужчин выделяют на подарки женщинам от 500 рублей до 1 тыс. 15% опрошенных тратят на это от 1 до 2 тыс., или от 3 до 5 тыс. рублей.

Еще 13% респондентов-мужчин выделяют на презенты на 8 марта от 2 до 3 тыс., 10% - от 7 до 10 тыс., 8% - от 5 до 7 тыс. рублей.

Только 6% респондентов-мужчин готовы потратить на презент от 30 до 50 тыс. рублей. 5% планируют выделить на это более 50 тыс. рублей. Остальные участники опроса не тратятся на подарки к 8 марта и ограничиваются устными поздравлениями.

Опрос проводили на сайте ЮMoney в феврале 2025 года. В нем принимали участие более 1,5 тыс. пользователей сервиса из разных регионов РФ. Среди респондентов было 60% мужчин и 40% женщин.