Жители РФ до 31 августа могут подать заявки на участие в «Стандартизаторе года-2024»

Цель конкурса - популяризация стандартизации для повышения качества и конкурентоспособности продукции, а также признание заслуг высококвалифицированных специалистов по стандартизации перед обществом и государством. В 2024 году прием заявок осуществляется с 18 марта по 31 августа (включительно), об этом сообщают организаторы мероприятия.

Во исполнении приказа Минпромторга России № 4665 от 25.12.2020 г. и приказа Росстандарта № 348 от 09.02.2024 г. «Об организации Совета по подготовке и проведению конкурса на соискание общероссийской общественной премии «Стандартизатор года-2024» ежегодно проводится данный конкурс.

Организаторами выступили: Минпромторг России, Росстандарт, Всероссийская организация качества (ВОК) и Российский институт стандартизации.

Головная организация по информационному обеспечению: РИА «Стандарты и качество».

Премия присуждается в следующих номинациях: за практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение; за практический вклад в создание и функционирование службы стандартизации на предприятиях (в организациях); за вклад в образовательную и учебно-просветительную деятельность в области стандартизации и смежных с ней дисциплин; за вклад в развитие научно-методических основ стандартизации.

Информация о конкурсе доступна по ссылке.