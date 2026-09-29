Жители Реутова высадили более 470 растений в акции «Сохраним лес»

Жители Реутова с начала осени высадили более 470 растений в рамках акции «Сохраним лес». Очередная посадка прошла 26 сентября в Александровском сквере, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Реутове в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» ежегодно озеленяют общественные территории. В посадках участвуют сотрудники администрации, представители городских предприятий и жители. Одна из акций прошла 26 сентября в Александровском сквере.

«Мы уже много лет сотрудничаем с администрацией и принимаем активное участие в экологических акциях. Очень важно, чтобы в нашем городе поддерживался высокий уровень благоустройства», — рассказал директор департамента эксплуатации и инфраструктуры компании «Комус» Андрей Завидонов.

Вместе с дендрологами жители высаживают не только молодые деревья, но и декоративные растения, кустарники и цветы. Цель акций — озеленить городские территории и сделать их комфортнее.

«Такие мероприятия ежегодно объединяют все больше и больше реутовчан. К участию присоединяются также депутаты городского совета, члены Общественной палаты и волонтеры. Это общий труд, который помогает сделать наш город красивее и чище», — отметил первый заместитель председателя совета депутатов Реутова Николай Ковалев.

Озеленение общественных пространств Реутова продолжается.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.