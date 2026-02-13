Жители Реутова почтили память погибших воинов-интернационалистов

В Реутове 13 февраля на Мемориале Славы прошла патриотическая акция в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Мемориале Славы в Реутове состоялась патриотическая акция, посвященная памяти россиян, погибших при исполнении воинского долга за пределами Отечества. В мероприятии приняли участие врио главы Реутова Алексей Ковязин, заместители главы, депутаты городского совета, ветераны боевых действий, волонтеры «Молодой Гвардии» и кадеты.

Участники возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Ветераны и почетные гости напомнили о мужестве воинов, участвовавших в конфликтах в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Сирии и других горячих точках. В своих выступлениях они призвали молодежь бережно хранить память о героях и передавать историю следующим поколениям.

Ветеран боевых действий Валерий Нечай отметил, что имена погибших навсегда останутся в истории страны, а память о них важна для воспитания молодежи. После церемонии встреча продолжилась в Музейно-выставочном центре, где ветераны и краеведы рассказали о реутовчанах, погибших при выполнении боевых задач, и подчеркнули значимость поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.