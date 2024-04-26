Жители Реутова написали «Диктант Победы» на 15 площадках

Это одно из тех мероприятий, которое позволит прикоснуться к исторической памяти, проверить свои знания и получить новую информацию о героях Великой Отечественной войны.

Диктант включал 25 заданий: 15 с выбором вариантов и 10 с кратким ответом, на ответы отводилось 45 минут. Вопросы носили разноплановый характер: вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы или героя битвы.

В школе № 10 среди участников был депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. Он вместе с исполнительным секретарем Местного отделения партии «Единая Россия» Дамиром Делевировым, жителями Реутова, учащимися и педагогами школы написал диктант.

«Самое главное в „Диктанте Победы“ — это не то, с каким результатом вы его написали, а с каким уважением мы относимся к нашей истории, к памяти наших дедов, отцов, которые остались на полях сражений. Если говорить о вопросах, то с каждым годом они, на мой взгляд, все интереснее. В этот раз в Диктанте было 25 заданий: 15 с выбором вариантов и 10 с кратким ответом. Ждем результатов», — поделился Тарас Ефимов.

Кроме этого, акция «Диктант Победы» прошла и на территории главного управления Росгвардии по Московской области, расположенного в Реутове, там диктант написали 50 участников.

После регистрации участники познакомились с правилами, по которым проходил диктант, и приступили к ответам на вопросы. По отзывам многих, акция — отличная возможность попробовать свои силы и узнать новое о самых важных этапах Великой Отечественной войны.

Акция «Диктант Победы» была запущена «Единой Россией» в 2019 году в рамках партпроекта «Историческая память». Он призван пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.