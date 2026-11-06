Жители Пушкино добиваются защиты поймы Клязьмы от застройки

Жители микрорайона Звягино в Пушкино с 2022 года выступают против строительства коттеджного поселка в пойме Клязьмы. Сейчас суд рассматривает иск экологического фонда об изменении разрешенного использования частных участков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2022 году участок сельскохозяйственных земель площадью более 700 тыс. кв. м в микрорайоне Звягино сняли с кадастрового учета в связи с разделом. На его месте образовали множество небольших участков с видом разрешенного использования «ведение садоводства».

Узнав о планах масштабного строительства коттеджного поселка в пойме Клязьмы, жители обратились к главе Пушкинского округа Максиму Красноцветову на выездной встрече администрации. Они выступили в защиту поймы — сложной экосистемы и естественного буфера реки. С 2022 года администрация оказывает содействие в решении проблемы.

В 2025 году при внесении изменений в генеральный план администрация восстановила для пойменной территории сельскохозяйственное назначение. Однако участки остаются в частной собственности с видом разрешенного использования «садоводство».

Сейчас суд рассматривает иск фонда содействия защите окружающей среды «Дело принципа». Экологи требуют обязать собственников привести вид разрешенного использования участков в соответствие с утвержденными документами территориального планирования.

Администрация продолжает контролировать ситуацию. Жители надеются, что решение суда окончательно закрепит сельскохозяйственный статус территории и защитит ее от застройки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.