Жители Прокопьевска поделились фото гадюк, решивших погреться на солнце

В Кузбассе змеи начали вылезать и греться под солнцем прямо на земле

В Прокопьевске местные жители начали делиться фотографиями змей, греющихся под солнцем на земле. Одну из них удалось запечатлеть отдыхающей прямо на снегу, сообщает Сiбдепо .

Скорее всего вылезшие змеи являются обычными гадюками, которых достаточно много в регионе. Однако прокопчане недоумевают, почему они вышли на поверхность так рано, когда еще с улиц полностью не пропал снег.

Профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон уверен, что ничего особенного в таком поведении змей нет. Действительно, они появляются ближе к концу апреля, чтобы погреться на камнях или в траве.

«Но их активность зависит не от даты на календаре, а от температуры: в этом году весна ранняя, поэтому они выползли, похолодает — спрячутся», — добавил он.

Также биолог предупредил местных жителей о том, что гадюк тяжело различить в траве, поэтому на прогулках стоит быть осторожными. Однако в городе змеи встречаются довольно редко, опасаться змей стоит больше сельчанам.