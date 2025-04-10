Жители Прокопьевска поделились фото гадюк, решивших погреться на солнце
В Прокопьевске местные жители начали делиться фотографиями змей, греющихся под солнцем на земле. Одну из них удалось запечатлеть отдыхающей прямо на снегу, сообщает Сiбдепо.
Скорее всего вылезшие змеи являются обычными гадюками, которых достаточно много в регионе. Однако прокопчане недоумевают, почему они вышли на поверхность так рано, когда еще с улиц полностью не пропал снег.
Профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон уверен, что ничего особенного в таком поведении змей нет. Действительно, они появляются ближе к концу апреля, чтобы погреться на камнях или в траве.
«Но их активность зависит не от даты на календаре, а от температуры: в этом году весна ранняя, поэтому они выползли, похолодает — спрячутся», — добавил он.
Также биолог предупредил местных жителей о том, что гадюк тяжело различить в траве, поэтому на прогулках стоит быть осторожными. Однако в городе змеи встречаются довольно редко, опасаться змей стоит больше сельчанам.