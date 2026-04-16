Жители Приморья отдохнут по три дня на майские праздники

Выходные в Приморье продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая 2026 года

В 2026 году майские праздники в Приморском крае пройдут двумя трехдневными блоками — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, сообщает vostokmedia.com .

В 2026 году длинных майских каникул в Приморье не будет. На Праздник Весны и Труда жители региона будут отдыхать три дня подряд — с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая.

Второй блок выходных придется на День Победы — с 9 по 11 мая. Таким образом, без оформления отпуска объединить праздники в один продолжительный период не получится.

До начала первых майских выходных остается 15 дней. Это время позволяет заранее спланировать поездки, отдых у моря, выезд на дачу или краткосрочную аренду жилья без ажиотажа и роста цен.

