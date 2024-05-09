Жители Подольска развернули огромное знамя Победы на площади Славы

сегодня в 20:30

Жители Подольска развернули знамя Победы размером более 1000 м² на площади Славы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В мероприятии принял участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Герасимов.

Под Дмитровом провели историческую реконструкцию боев за Перемиловскую высоту, где проходили бои в 1941 году.

Также выставки военной техники прошли в Королеве, Электростали, Мытищах.

Насыщенную праздничную программу подготовили областные парки. Для жителей были показы военных фильмов, ретро-танцы, мастер-классы и выступления оркестров. Кроме того, работали тематические локации, передающие атмосферу 40-х годов.