Жители Подольска могут проголосовать дома

Пожилым и заболевшим избирателям проголосовать можно было и вне помещения участковой избирательной комиссии, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Волонтеры придут к вам домой, чтобы помочь проголосовать. Это очень удобно, если нет возможности посетить избирательный участок. Так, участвовать в выборах могут не только пожилые, но и маломобильные граждане», — прокомментировала депутат горсовета Татьяна Круглова.

Напомним, чтобы подать заявление о голосовании вне помещения для голосования (то есть на дому) как в письменной, так и устной форме можно в избирательной комиссии — до 14:00 8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.