Жители Подмосковья заказали почти 7 тыс справок центров занятости онлайн

С начала 2026 года жители Подмосковья оформили более 6,9 тыс. справок из центров занятости через региональный портал госуслуг. Документы можно получить в электронном виде в течение одного рабочего дня, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Через онлайн-форму пользователи могут выбрать одну или несколько справок в зависимости от того, обращались ли они ранее в центр занятости населения.

Если гражданин не был зарегистрирован в качестве безработного, доступны три вида справок: об отсутствии регистрации в органах службы занятости, об оказании социальной поддержки ему и членам семьи за три года, а также документ для оформления пособия по уходу за ребенком.

Для тех, кто состоит или состоял на учете как безработный, предусмотрены еще четыре вида справок. Среди них — подтверждение регистрации в службе занятости, сведения о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, данные о социальных выплатах в период безработицы и о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

Услуга «Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам» предоставляется бесплатно. Она размещена на региональном портале в разделе «Документы» — «Справки и выписки», результат направляется в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.