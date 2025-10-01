Жители Подмосковья высоко оценили работу государственной ветеринарной службы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что сервис «Яндекс Карты» показал, что большая часть подразделений Госветслужбы Подмосковья получила высокие оценки, превышающие 4.8 балла из 5 возможных. Это демонстрирует качество и доступность предоставляемых услуг для владельцев домашних животных, сообщает пресс-служба ведомства.

Лидерами рейтинга с оценкой 5 стали:

Сергиево-Посадская ветеринарная станция (г. Сергиев Посад, проспект Красной армии, д. 255Б) — 891 оценка;

Одинцовская ветеринарная станция (г. Одинцово, ул. Коммунистическая, д. 5) — 1 546 оценок;

Истринская ветеринарная станция (г. Истра. ул. Советская, д. 49) — 1 033 оценки;

Голицынская УВЛ (д. Малые Вяземы, ул. Северная, вл.1, стр. 1) — 1 720 оценок;

Дмитровская ветеринарная станция (г. Дмитров, ул. Комсомольская, д. 5) — 804 оценки;

Раменская СББЖ (г. Раменское, ул. Десантная, д. 12) — 1 007 оценок;

Малино ВП (г.о. Ступино, рп. Малино, улица Липки, д. 1) — 254 оценки.

В ведомстве напомнили, что владельцы животных могут получить ответы на все вопросы о работе государственных ветеринарных клиник, включая график приема и перечень услуг, по телефону единого колл-центра: +7 (495) 668-01-25, после 21:00 обращения принимает голосовой помощник «Вита». Адреса ближайшего государственного учреждения ветеринарии можно найти на интерактивной карте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.