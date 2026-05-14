Жители Подмосковья выбирают ИИ и программирование для переобучения

В Московской области продолжается прием заявок на бесплатное профессиональное переобучение по нацпроекту «Кадры». С начала весны жителям доступны 98 программ, наиболее востребованы направления в сфере искусственного интеллекта и программирования, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

С начала весны в регионе открыто 98 образовательных программ, позволяющих получить новую профессию или повысить квалификацию. По данным ведомства, участники чаще всего выбирают курсы по технологиям искусственного интеллекта, нейросетям, классическому программированию и администрированию систем «1С».

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что программа ориентирована на потребности рынка труда, где особенно востребованы специалисты с цифровыми компетенциями.

«В этом году значительная часть образовательных программ ориентирована на цифровую экономику. Среди предложений — курсы по внедрению и использованию нейросетей, подготовка специалистов по работе с системами ИИ, а также обеспечение информационной безопасности и администрирование баз данных. Жители могут выбрать любую из доступных программ, которых становится больше с каждым днем», — рассказал Андрей Кирюхин.

Помимо IT-специальностей, доступны направления по операционному контролю в дорожном строительстве, кадровому анализу и работе в системах проектирования Revit и nanoCAD.

Принять участие в программе могут жители предпенсионного возраста и старше 50 лет, неработающие женщины с детьми дошкольного возраста, инвалиды, работники под риском увольнения, ветераны боевых действий и женщины в отпуске по уходу за ребенком. Подробная информация размещена на портале «Работа в России»: https://trudvsem.ru

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.