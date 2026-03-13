Жители Подмосковья вошли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

В столице прошла церемония открытия самого масштабного полуфинала конкурса «Это у нас семейное», в нем приняли участие семьи из Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев поприветствовал семьи.

«От имени нашего президента хочу передать вам самые наилучшие пожелания, само участие — это уже победа. Спасибо вам за активное участие, благодаря вам наш округ — центральная Россия — представлен в полуфинале наибольшем числом семей», — сказал Щеголев.

Он отметил, что в ЦФО традиции большой и дружной семьи из нескольких поколений сильны.

«Я уверен, что каждая семья с ними (с испытаниями — ред.) справится. Что могу вам посоветовать? Просто будьте самими собой, не пытайтесь никому ничего доказывать. Самая большая ваша сила — в сплоченности», — сказал участникам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В этом году Гостином дворе собралось почти 2 тыс. участников из более 340 семей Центральной России, в том числе представители Московской области (Чехов).

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

«Сложности были, они есть в любом конкурсе. Самое главное, что мы поддержали друг-друга, всегда были на связи всей семьей, помогали друг другу и были уверены, что мы выйдем в полуфинал. О конкурсе мы узнали от своих друзей, они рассказали о том, как прошлом году участвовали и вышли в полуфинал. Мы поняли, что мы большая и дружная семья, и тоже захотели поучаствовать», — сказала Елена Рубцова из Чехова.

Она добавила, что наиболее интересным и сложным было задание, в котором им было нужно разыграть театральную постановку по мотивам литературного произведения. Рубцова вспоминает, что для этого много репетировали и в итоге справились.

«Конкурс очень интересный и насыщенный, заданий много. Например, мы записали клип на собственную песню, чего мы никогда не делали. В тексте песни нужно было использовать слова матрешка, береза, тульский пряник. С помощью искусственного интеллекта мы написали мелодию на стихи, и в один солнечный день записали в центре Москвы клип, который не стыдно показать», — рассказала Екатерина Левченко из Балашихи.

В конкурсе она участвовала со своими супругом Максимом, дочерью Варварой, сыном Мирославом и бабушкой Сталиной. Екатерина добавила, что из семья берет свой род из Чукотского автономного округа, а в Балашиху они переехали не так давно.

