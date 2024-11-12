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Жители Подмосковья стали чаще встречать лис в городах региона

В последнее время практически по всей Московской области в поле зрения местного населения попадают лисы. В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, почему это происходит и как себя вести в случае встречи с дикими животным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной причиной появления лис вблизи населенных пунктов является кормовая база. С увеличением снежного покрова, который затрудняет возможность пропитания, случаи встречи с этими животными могут возрастать.

Жителей предупреждают, что не стоит приваживать животных, подбрасывая им лакомства, поскольку в конечном итоге это только навредит им. Легкая добыча притупляет инстинкт самосохранения животного, в результате лиса будет видеть в человеке легкодоступный источник еды. Лучшая помощь животным — это дать им возможность выживать самостоятельно.

Существует также вероятность встречи с больным животным, зараженным бешенством. Определить это возможно по внешним признакам — повышенное слюнотечение, затуманенный взгляд, язык, торчащий изо рта.

Сами, как правило, на человека они не нападают, отпугнуть их достаточно просто используя любую палку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.