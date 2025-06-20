Жители Подмосковья смогут заботиться о своем здоровье с помощью современных медицинских сервисов Сбера

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Московской области заключили соглашение о внедрении цифровых медицинских сервисов. Цель партнерства — создание и внедрение инновационных решений для здравоохранения, включая технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Искусственный интеллект ускоряет и упрощает доступ пациентов к медицинской помощи, повышает точность постановки диагноза и протокола лечения, а врачам дает эффективные инструменты и высвобождает их время для работы с пациентами. Вместе с Правительством Московской области мы будем разрабатывать, тестировать и внедрять технологии дистанционного мониторинга, цифровых помощников и другие решения на базе искусственного интеллекта, помогающие заботиться о здоровье каждого жителя Подмосковья», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Новое соглашение предусматривает сотрудничество в части разработки и внедрения умных технологичных решений, а также создания передовых сервисов. В частности, планируется запуск совместных пилотов с применением ИИ в практическом здравоохранении.

«Мы очень ценим наше партнерство с командой Германа Оскаровича Грефа. В 2023 году здесь же, на полях форума, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий ИИ, а в 2024-м — по развитию импортозамещающих и ESG-проектов. Наш новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза. В приложение на основе ЕМИАС хотим зашить AI-помощника Сбера, который будет расшифровывать лабораторные анализы. Если есть отклонения — ИИ даст рекомендации простым и понятным языком. Например, при повышенном холестерине посоветует, как изменить питание. А в следующем году добавим интерактивный чат-бот для консультаций. Можно будет рассказать о том, что беспокоит по здоровью, а нейросетевая модель Сбера GigaChat предложит варианты. Это, конечно, не заменит врача, но мы видим потенциал для разгрузки наших поликлиник от рутинной работы — это снимет до 1 млн очных визитов. То есть любые легкие вопросы жители смогут решить самостоятельно без необходимости записываться на прием», — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стороны будут работать над повышением доступности и качества медицинской помощи для жителей региона.