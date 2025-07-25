Жители Подмосковья смогут проверить свои знания в агродиктанте в октябре

Первый Всероссийский агродиктант пройдет с 8 по 12 октября, в рамках Недели агропромышленного комплекса и в преддверии празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Акция имеет масштабный характер и будет проводиться как онлайн, так и в офлайн-форматах. Основными площадками проведения станут аграрные вузы, колледжи, агрошколы, а также государственные и региональные органы власти, крупные агропредприятия и региональные филиалы «Россельхозбанка».

Мероприятие предназначено для широкой аудитории — школьников, студентов, граждан, не связанных напрямую с сельским хозяйством профессионально, а также для специалистов с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК. Участникам предоставляется 45 минут для прохождения 30 вопросов, охватывающих различные отрасли: почва и мелиорация, растениеводство и защита растений, животноводство, племенное дело, ветеринария, корма, рыбное хозяйство, аквакультура, инфраструктура и развитие сельских территорий, производство продуктов питания, экспорт, цифровизация, оборудование и сельхозтехника, а также агротуризм.

Для каждой категории участников будут подготовлены соответствующие вопросы, позволяющие проверять знания в рамках своего уровня подготовки и профессиональной деятельности. По завершении участники получат электронные сертификаты, а победители — дипломы. Регистрация стартует 1 сентября и предварительно уже открыта на сайте агродиктант.рф.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что данный проект реализуется федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» совместно с «Россельхозбанком». В организацию и проведение приглашены политические и общественные деятели, ученые, педагоги, представители отраслевых научных институтов, а также аграрных вузов и практики, что гарантирует высокий уровень оценки и экспертную поддержку мероприятия. Цель агродиктанта — повысить уровень грамотности в сфере АПК, популяризировать сельскохозяйственные знания и укрепить связь между образовательными, государственными и бизнес-структурами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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