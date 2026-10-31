Жители Подмосковья смогут посмотреть финал битвы роботов онлайн

Главный день IV Международного чемпионата по битве роботов пройдет 31 октября. Жители Подмосковья смогут следить за поединками в прямом эфире с 9:30 до 21:00, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Программа чемпионата включает три шоу-блока с полуфинальными и финальными поединками в двух весовых категориях: до 110 кг и среди мини-роботов до 1,5 кг. Кульминацией турнира станут показательный бой роботов-гуманоидов и торжественная церемония награждения победителей четвертого сезона.

В финальном этапе выступят 32 лучшие команды, отобранные из 144 коллективов. В числе стран-участниц — Россия, Беларусь, Бразилия, Индия, Иран, Китай, Саудовская Аравия, США, Чили, Эквадор и Тунис. Команды продемонстрируют инженерное мастерство, стратегическое мышление и командную работу в борьбе за звание сильнейших.

Чемпионат служит площадкой для обмена опытом, развития технологий и популяризации инженерных наук среди молодежи. Он объединяет профессионалов и энтузиастов из разных стран, помогая формировать международное сообщество в сфере робототехники.

Трансляция будет доступна 31 октября с 9:30 до 21:00 по ссылке: https://vkvideo.ru/live-219465931_456241974.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.