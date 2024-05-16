По информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу в Московском регионе с 20 мая по 2 июня пройдет Всероссийская акция «Монетная неделя». В течение 14 дней жители Подмосковья смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты или зачислить эти деньги себе на счет без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

В акции участвуют более 120 филиалов российских банков в Подмосковье. Список участников и адреса отделений банков, принимающих мелочь, размещен на сайте монетнаянеделя.рф.

«Сегодня набирают популярность безналичные расчеты, людям проще расплачиваться картой, чем наличными, поэтому покупатели не спешат нести мелочь в магазины. Между тем, в обращении находится огромное количество монет, на каждого жителя страны их приходится почти 500 штук — в среднем это 1,5 кг или 850 рублей по сумме. Большая их часть в оборот не возвращается, а оседает в карманах и копилках. «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократит расходы государства на чеканку новых монет», — объяснил первый заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Кныш.

В прошлом году жители Московского региона за время «Монетной недели» вернули в оборот более 1 млн монет на общую сумму 4,9 млн рублей. Жители Подмосковья принесли в банки почти 439 тыс. монет на сумму более 2,2 млн рублей. Чаще всего встречались монеты номиналом 10 рублей и 1 рубль. Примечательно, что в оборот вернули 18 тыс. пятикопеечных и 26 тыс. монет достоинством 1 копейка. Даже самые редкие 25-рублевые монеты приносили на обмен — за две недели сбора их насчитали 446 штук.

В целом же по России в прошлогоднюю акцию было сдано более 20 млн монет на сумму 83 млн рублей. Таким образом, люди смогли вернуть в оборот — то есть положить на счет или обменять на более удобные бумажные деньги — 87 тонн монет, которые долгое время лежали у них дома и не использовались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.