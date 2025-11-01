Жители Подмосковья смогут бесплатно проконсультироваться с адвокатами в ноябре
В Московской области утвержден график приема граждан в приемной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на ноябрь 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Адвокаты примут жителей 10, 11, 17, 18, 24 и 25 ноября с 10:00 до 14:00.
Получить консультацию можно будет в бизнес-центре «Кубик» (секция «В») по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом № 4, строение 1.
Необходимо предварительно записаться на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13. Получить бесплатную консультацию юристов могут только жители Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.
