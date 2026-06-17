Жители Подмосковья провели более 28 тыс онлайн-консультаций в «Теле-МФЦ»

Свыше 28 тыс. онлайн-консультаций получили жители Подмосковья с начала года через сервис «Теле-МФЦ». Сервис позволяет дистанционно обращаться за разъяснениями по государственным услугам и подключаться к специалисту в режиме реального времени, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители региона активно используют дистанционную информационную поддержку. С начала года специалисты провели более 28 тыс. консультаций в формате «Теле-МФЦ». Подключиться к ним можно со смартфона или компьютера.

«Главное преимущество сервиса – возможность получить профессиональную помощь специалиста в режиме реального времени через экран смартфона или компьютера. Консультации охватывают широкий спектр услуг, доступных как в цифровых зонах многофункциональных центров, так и на региональном портале», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Формат позволяет оперативно уточнить порядок предоставления госуслуг, перечень документов и разобрать сложные ситуации без личного визита в центр. Жители могут получить информацию об услугах управления Росреестра по Луганской Народной Республике, а также консультации уполномоченного по правам человека в Московской области. Специалисты отвечают на вопросы социальной защиты, оформления льгот и пособий, получения социальных услуг, а также опеки и попечительства.

Если записаться самостоятельно не удается, можно обратиться в любой МФЦ, где сотрудники помогут оформить обращение. Для онлайн-записи нужно авторизоваться через ЕСИА на региональном портале госуслуг, ввести в поиске «Дистанционное консультирование», указать тему и удобное время и подключиться к консультации в назначенный час.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.