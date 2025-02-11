Жители Подмосковья приобрели свыше 6,8 тыс тонн яблок в январе

Яблоки — не только вкусный, но и очень полезный фрукт. Некоторые исследования показывают, что они могут улучшать когнитивные функции, снижать риск нейродегенеративных заболеваний. Кроме того — низкокалорийны и содержат много воды, что делает их отличным перекусом для тех, кто хочет поддерживать свой вес в норме, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Существует множество сортов яблок, которые различаются по вкусу, цвету, размеру и текстуре. Например, кислый сорт «Гренни Смит» отлично подойдет для запекания в духовке, а вот универсальный «Ред Делишес» можно употреблять и в сыром виде. За январь жители Подмосковья купили более 6,8 тысяч тонн яблок. Ежедневно приобреталось более 222 тысяч килограмм.

В Московской области действует несколько предприятий по выращиванию данного вида фруктов: СПК имени В. И. Ленина в городском округе Луховицы, ФГУП «АПК „Непецино“ в Одинцово, ФГБНУ ФНЦ Садоводства в Ступино и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.