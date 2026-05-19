Жители Подмосковья подали более 600 заявлений на смену статуса домов

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 600 онлайн-заявлений на признание садового дома жилым и наоборот. Услуга доступна на региональном портале госуслуг и предоставляется бесплатно в течение 13 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» размещена на региональном портале в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели — собственники садового или жилого дома. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Чтобы перевести садовый дом в жилой, здание должно соответствовать установленным требованиям. Дом должен быть капитальным, построенным на фундаменте, иметь окна, а также подключение к электричеству, холодному водоснабжению, водоотведению, отоплению и вентиляции. Кроме того, требуется согласие всех собственников.

Решение о признании дома жилым принимает администрация городского округа. Услуга оказывается бесплатно, срок рассмотрения заявления составляет 13 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.