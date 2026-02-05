Жители Подмосковья подали более 6 тыс заявок на экстренную соцпомощь с января

С начала 2026 года жители Московской области подали свыше 6 тысяч заявлений на экстренную социальную помощь через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по оформлению экстренной социальной помощи доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

При рассмотрении заявки учитываются доходы семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу перед подачей обращения. Получить экстренную социальную помощь могут жители региона, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: при инвалидности, безработице, малообеспеченности, неспособности к самообслуживанию из-за возраста или болезни, если доход на каждого члена семьи не превышает установленный в Подмосковье прожиточный минимум.

Экстренная социальная помощь предоставляется один раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.