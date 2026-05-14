Жители Подмосковья подали более 52 тыс заявлений на компенсацию ЖКУ

Более 52 тысяч заявлений на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг подали жители Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал. Услуга доступна онлайн для льготных категорий граждан, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявление на услугу «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» можно подать в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги» регионального портала. Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму, указать реквизиты организации ЖКУ или прикрепить документы, подтверждающие оплату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.