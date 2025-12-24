Жители Подмосковья подали более 380 тыс заявлений на обслуживание карт «Стрелка»

Более 380 тысяч заявлений на обслуживание транспортных карт «Стрелка» подали жители Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году жители Московской области оформили свыше 380 тысяч заявлений на получение электронной услуги по обслуживанию транспортных карт «Стрелка». Льготные карты доступны учащимся и военным пенсионерам. Для учащихся первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50%, а с 36-й поездки — 99%. Военные пенсионеры могут оплачивать проезд со скидкой 50%.

Услуга предоставляется на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Прочее» — «Транспорт». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов проходят в МФЦ, выбранном при оформлении заявки. Решение по услуге и перечень необходимых документов поступают в личный кабинет заявителя.

В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить или восстановить льготную карту «Стрелка», обменять неработающую карту, вернуть ее для возврата залоговой стоимости, а также активировать или деактивировать льготу на банковской карте «МИР». Для учащихся, обучающихся в Подмосковье, привязка карты «МИР» осуществляется онлайн благодаря встроенному сервису проверки.

В министерстве напомнили, что оформить льготную карту можно также через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.