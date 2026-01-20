Жители Подмосковья подали более 127 тысяч заявок на соцобслуживание онлайн в 2025 году

В 2025 году жители Московской области подали свыше 127 тысяч заявлений на признание нуждающимися в социальном обслуживании через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании доступна на региональном портале Московской области в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В заявлении указывается способ получения социальных услуг: на дому, в стационарной или полустационарной форме.

Бесплатные социальные услуги предоставляются жителям Подмосковья определенных категорий. К ним относятся граждане, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, а также семьи с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации.

Подать заявление можно не только на портале, но и через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.