Жители Подмосковья подали 5 тыс заявлений на парковочные разрешения

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 5 тыс. электронных заявлений на оформление, продление и изменение парковочных разрешений через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис позволяет оформить, продлить или изменить парковочное разрешение в электронном виде без посещения ведомств. Заявления принимаются через региональный портал госуслуг Московской области. Речь идет о внесении, изменении или исключении сведений в реестре транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.