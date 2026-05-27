Жители Подмосковья подали 200 онлайн-заявок на родовые захоронения

Жители Московской области могут оформить семейные захоронения через региональный портал госуслуг. С начала 2026 года услугой воспользовались около 200 раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга размещена на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Документы» — «Организация захоронений». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить требуемые документы. Также заявитель выбирает МФЦ для последующей сверки оригиналов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.