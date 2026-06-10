Жители Подмосковья подали 17,6 тыс онлайн-заявок на соцпомощь

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 17,6 тыс. заявок на получение экстренной социальной помощи через портал госуслуг региона. Услуга доступна один раз в год для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Экстренную социальную помощь в Московской области могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, столкнувшиеся с трудной жизненной ситуацией. Основанием могут стать инвалидность, безработица, низкий доход, повреждение или утрата жилья. Поддержка предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум. Обратиться за выплатой можно один раз в год.

Услуга размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить подтверждающие документы.

В сервис встроен умный калькулятор, который предварительно рассчитывает право на помощь. Он учитывает количество членов семьи, их доходы за три календарных месяца, предшествующих месяцу перед подачей заявления, а также действующий в регионе прожиточный минимум.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.