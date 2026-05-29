Жители Подмосковья подали 14,6 тыс заявлений на перераспределение земли

С начала 2026 года на портале госуслуг Подмосковья подано более 14,6 тыс. заявлений на перераспределение земельных участков. Онлайн-услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков» размещена на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Подать заявление могут собственники земельных участков в Московской области.

Процедура проходит в два этапа. Сначала заявителю направляют постановление администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане либо согласие на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с проектом межевания территории. После проведения кадастровых работ и постановки участка в новых границах на кадастровый учет сведения вносят в ЕГРН и заключают соглашение о перераспределении.

В электронной форме заявления работают сервис предпроверки и автогенерации схемы земельного участка. С их помощью заявители могут сформировать схему прямо при заполнении заявления, скачать файл и приложить его без обращения к кадастровым инженерам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.