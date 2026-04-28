Жители Подмосковья подали 11 тыс заявок в кружки и секции за неделю

Жители Подмосковья за прошедшую неделю около 11 тыс. раз воспользовались онлайн-услугой записи в кружки, спортивные секции и школы искусств. С начала года через региональный портал подано более 100 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Допобразование», а также в блоке «Комплексные услуги». По одному заявлению можно записать ребенка сразу в несколько кружков и секций в учреждениях культуры, спорта и образования Московской области.

Подать заявление вправе родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА и заполнить интерактивную форму.

Результат рассмотрения заявления направляется в личный кабинет пользователя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.