Жители Подмосковья подали 10 тыс заявок на соцсправки онлайн

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили более 10 тыс электронных заявлений на получение социальных справок через региональный портал госуслуг. Сервис позволяет оформить документы дистанционно по одному обращению, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная онлайн-услуга «Справки Минсоцразвития МО» размещена на главной странице регионального портала в разделе «Комплексные услуги». По одному заявлению можно получить три вида документов: справку о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер соцподдержки, справку о размере компенсации за жилищно-коммунальные расходы, а также справку о среднедушевом доходе семьи для оформления бесплатной юридической помощи.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовый документ направят в личный кабинет заявителя.

Подать заявление можно также через мобильное приложение «Добродел». Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.