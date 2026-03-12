Жители Подмосковья отправили 2 млн посылок онлайн в 2025 году

Жители Московского региона в 2025 году отправили около 2 млн посылок с помощью сервисов предзаполненных и предоплаченных отправлений Почты России. Услуги позволяют оформить и оплатить отправку онлайн без очередей в отделении, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервисы предзаполненных и предоплаченных отправлений работают с 2020 года. Они позволяют клиентам заранее внести все данные для пересылки через мобильное приложение или официальный сайт Почты России.

При использовании сервиса «Предзаполненных отправлений» пользователь указывает адреса отправителя и получателя, телефон, а также дополнительные параметры — например, ценность или хрупкость посылки. После оформления формируется бланк с трек-номером. Его можно распечатать дома и прикрепить к отправлению либо вывести на экран телефона — в отделении сотрудник распечатает документ. Оператор сканирует трек-номер, после чего остается взвесить посылку и оплатить услугу.

Сервис предоплаченных отправлений дополнительно позволяет внести оплату онлайн. Клиент регистрируется на сайте, заполняет данные, получает бланк с трек-номером и оплачивает доставку. В отделении остается только передать посылку оператору без проведения оплаты на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.