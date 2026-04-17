Жители Подмосковья оформили более 900 охотничьих билетов онлайн

С начала 2026 года жители Подмосковья более 900 раз воспользовались услугой по выдаче охотничьего билета на региональном портале госуслуг. Сервис доступен гражданам старше 16 лет при наличии регистрации в регионе и отсутствии судимости, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить охотничий билет могут дееспособные граждане старше 16 лет с постоянной или временной регистрацией в Московской области, не имеющие судимости. Тем, кто получает документ впервые или восстанавливает его после аннулирования по решению суда, необходимо пройти тестирование на знание охотничьего минимума.

Услуга размещена на региональном портале в разделе «Документы» — «Спецразрешения». Ответ направляется в личный кабинет заявителя. При необходимости получить билет на бумажном носителе нужно выбрать соответствующий тип документа при подаче заявления и указать отделение МФЦ Московской области для получения.

Через сервис также можно подать заявление на прохождение тестирования или на аннулирование охотничьего билета. Документ не имеет срока действия, оформляется по единому федеральному образцу и действует на всей территории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.