Жители Подмосковья оформили 80 тысяч СНИЛС в МФЦ с начала года

Жители Московской области с начала 2026 года более 80 тысяч раз обратились в МФЦ для оформления СНИЛС. Услуга остается одной из самых востребованных в центрах «Мои документы», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

СНИЛС — это уникальный страховой номер индивидуального лицевого счета, который закрепляется за каждым гражданином. Он используется для учета пенсионных накоплений, трудового стажа и отчислений в Социальный фонд.

При оформлении документа зеленые пластиковые карточки больше не выдают. Вместо них заявителям предоставляют электронное или бумажное уведомление. Взрослым для получения СНИЛС нужен только паспорт, детям — свидетельство о рождении.

СНИЛС необходим при трудоустройстве, оформлении пособий и выплат, материнского капитала, записи к врачу, получении полиса ОМС и налогового вычета. При смене личных данных, например фамилии, сведения нужно обновить в базе. Сам номер при этом остается прежним, однако расхождения между данными в реестре и паспорте могут привести к трудностям при получении услуг и выплат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.