Жители Подмосковья оформили 7,8 тыс справок о приватизации онлайн

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 7,8 тыс заявлений на получение справок об участии или неучастии в приватизации жилья через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Оформление справок об участии в приватизации» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки». Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Справка предоставляется бесплатно в течение трех рабочих дней. Документ требуется при приватизации жилого помещения, если с 4 июля 1991 года до момента вселения менялось место жительства, а также для подтверждения права на приватизацию или при судебных разбирательствах. Совершеннолетние граждане могут участвовать в приватизации один раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.