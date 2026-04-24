Жители Подмосковья оформили 650 благотворительных подписок

Жители Московского региона за первый квартал 2026 года оформили более 650 благотворительных подписок для социальных учреждений. Печатные издания направили в детские дома, реабилитационные центры, военные госпитали и дома престарелых, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Акция «Дерево добра» объединяет представителей бизнеса и частных благотворителей. Участники проекта оформляют подписку на периодические издания для социальных учреждений региона.

«Инициатива «Дерево добра» объединяет усилия бизнеса и сотен частных лиц. Благотворительная подписка направляется в социальные учреждения: от детских домов и реабилитационных центров до военных госпиталей и домов престарелых. Динамика проекта впечатляет: с начала текущего года оформлено уже свыше 650 подарочных экземпляров прессы», — рассказала директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

Благотворитель самостоятельно выбирает получателя — это может быть многодетная семья, детский дом, реабилитационный центр или дом, где проживают одинокие пожилые люди. Акцию поддерживают предприятия, организации и частные лица. Наибольшее число подписок оформили жители Москвы, а в Подмосковье — Мытищ и Одинцова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.