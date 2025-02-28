Жители Подмосковья назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детей

Жители Московской области чаще всего хотят видеть своих детей айтишниками, инженерами и врачами. Реже — переводчиками и актерами, сообщили РИАМО в пресс-службах Группы Ренессанс Страхование и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В опросе приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет из крупных городов, в том числе из Московской области. Респондентам предлагалась ответить на несколько вопросов о возможном карьерном развитии их детей.

И мужчины, и женщины хотели бы видеть своих детей обладателями ИТ (35%), инженерных (19%) и медицинских (17%) специальностей. На четвертом месте расположилась сфера дизайна (15%), на пятом — юридические и архитектурные специальности (по 10%).

Также в десятку желанных специальностей вошли косметолог (9%), блогер (8%), гейм-девелопмент (6%), переводчик (4%) и актер (3%).

Согласно опросу, 46% опрошенных хотят, чтобы их дети работали на себя. Еще 39% респондентов видят потенциал в крупных частных компаниях, 36% — в государственных. Треть респондентов (31%) — в бюджетных учреждениях, 18% — в академической сфере. Лишь 16% предпочитают, чтобы их дети работали в малом и среднем бизнесе.

При этом топ-10 наименее привлекательных профессий для детей с точки зрения родителей выглядит следующим образом: блогер (26%), автомеханик (17%), актер (16%), воспитатель или няня (15%), учитель (13%), продавец-консультант (12%), агент по недвижимости (11%), мастер ногтевого сервиса (10%) и бухгалтер (8%).

При этом большинство родителей, как мужчин, так и женщин, легко приняли бы выбор своего ребенка, даже если бы он не соответствовал их представлениям о перспективной профессии. Каждый шестой родитель (18%) признал, что ему было бы трудно принять такой выбор, и лишь 5% заявили, что заставили бы ребенка овладеть выбранной ими профессией, а затем позволили бы ему решать, чем он хочет заниматься дальше. Среди тех, кто настоял бы на своем выборе, мужчин оказалось больше, чем женщин: 7% против 4%.