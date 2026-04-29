Жители Подмосковья направили в народную программу более 12 тыс предложений

Только за последние две недели жители Подмосковья внесли 4 тысячи инициатив — общее число предложений превысило 12 тысяч.Наказы поступают самые разные — от капремонта домов до решения проблем с общественным транспортом, отмечает заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Каждый день приходят сотни новых предложений. Среди них: ремонт соцучреждений, обновление систем отопления или водоотведения, организация летней занятости школьников, создание молодежных пространств, благоустройство зон отдых. На этой основе мы построим новую народную программу. Напомню, предыдущую — 2021 года, с которой партия победила на выборах в Госудуму и Мособлдуму — мы практически полностью выполнили», — сказал Олег Рожнов.

Он пояснил, что финансируется народная программа по нескольким уровням: строительство крупных объектов — дорог, социальных учреждений — за счет областного и федерального бюджетов, а локальные инициативы, такие как благоустройство дворов, ремонт подъездов, ремонт уличного освещения — берут на себя муниципалитеты.

«Мы распределяем наказы по отраслям и уровням ответственности. Добиваемся включения объектов в проекты бюджетов и вместе с жителями контролируем исполнение. Народная программа — преимущество „Единой России“. Ни у одной другой партии в России нет документа, где были бы зафиксированы конкретные наказы избирателей, по которым можно было бы представить конкретные результаты работы», — подчеркнул Рожнов.

В числе поступивших инициатив, к примеру, — предложение жительницы ПодольскаСимоны Кобзарь построить в микрорайоне Красная Горка современную спортплощадку и отремонтировать хирургический корпус Подольской областной клинической больницы.

«Важно, чтобы дети, взрослые, пожилые люди могли, играя в футбол и баскетбол, через массовый спорт укреплять здоровье. Также надо ускорить ремонт больницы и облегчить доступ в нее инвалидам: установить пандусы, поручни и лифты для колясок», — считает Симона.

В Реутове мать двоих детей Анна Каблова предложила построить детскую площадку во дворе дома № 78 по Юбилейному проспекту.

«Наша семья недавно переехала в Реутов, нам здесь нравится. Я пришла в приемную „Единой России“, чтобы передать наказ от себя и от соседей: нашим детям необходима игровая площадка», — сказала Анна.

В Химках в приемную партии пришли с наказами вдовы участников СВО Анна Плекина иЕлена Пекина. Анна считает, что нужно распространить меры поддержки многодетных семей на семьи погибших защитников.

«Я считаю, что льготы семей участников СВО необходимо приравнять к льготам многодетных семей. Например, мы также хотели бы получать скидки на посещение досугово-культурных учреждений — театров, музеев. Кроме того, льгота на оплату ЖКУ, на мой взгляд, должна считаться по фактическому месту проживания, а не по месту регистрации. Думаю, что не я одна столкнулась с такой трудностью. С единым пособием также возникли проблемы: жилая площадь на несколько метров превышает норматив, и поэтому мне не оформляют данную льготу», — поделилась мать двоих сыновей Анна Плекина.

Елена Пекина внесла наказ провести капремонт дома и благоустроить придомовую территорию.

В Московской области народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена на 98%. В нее вошли около 780 тысяч наказов жителей.

Сегодня партия на основе предложений жителей формирует новую народную программу, в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет. Документ также будет синхронизирован с национальными целями, обозначенными Президентом, лидером партии Владимиром Путиным. Каждый может внести свои инициативы любым удобным способом — на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии во всех городах Московской области или по бесплатному номеру «горячей линии» 8-800-200-89-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.