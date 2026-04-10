Жители Подмосковья могут записать ребенка в школу через «Добродел»

Жители Подмосковья могут подать заявление в первый класс через мобильное приложение «Добродел». Первая волна приема заявок продлится до 30 июня, вторая начнется 6 июля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Образование» и выбрать пункт «Запись в школу». Далее следует заполнить онлайн-заявление, прикрепить необходимые документы и отправить заявку.

До 30 июня принимаются заявления на зачисление детей по месту регистрации, а также льготников и тех, кто имеет право преимущественного приема. С 6 июля начнется второй этап — можно будет подать документы в школу не по прописке или если заявление не было подано в первую волну.

Подавать заявку не требуется, если ребенок уже оформлен на перевод из детского сада в первый класс своего образовательного комплекса.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и государственными услугами для жителей региона. Для работы в сервисе необходимо авторизоваться через ЕСИА. Скачать приложение можно по ссылке, размещенной на официальных ресурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.