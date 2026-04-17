Жители Подмосковья могут записать питомца к ветеринару через «Добродел»

Владельцы домашних животных в Подмосковье могут записаться в ветеринарную клинику через мобильное приложение «Добродел». Для этого достаточно выбрать клинику, специалиста и удобное время приема, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы записать питомца к врачу, необходимо открыть приложение «Добродел» и на главной странице перейти в раздел «Домашние животные», затем выбрать пункт «Запись к ветеринару». Пользователь может найти клинику на карте или в списке, указать специализацию врача и выбрать подходящего специалиста.

После этого нужно определить удобные дату и время приема и отправить заявку. В назначенный день останется прийти в выбранную клинику.

«Добродел» — единое мобильное приложение Московской области. В нем доступны электронные госуслуги, запись в МФЦ, электронный дневник, сервисы общественного транспорта и спорта, проверка очереди в детский сад и другие цифровые услуги региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.