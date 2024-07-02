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Жители Подмосковья могут выбрать Зарайск в конкурсе «Культурная столица»

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в голосовании за город, который достоин получить звание «Культурной столицы 2026 года», среди номинантов есть Зарайск, сообщает пресс-служба организаторов.

Культурную столицу определят эксперты и жители всей страны. Народное голосование впервые проходит на портале госуслуг. Оно продлится до 1 декабря. Результаты станут известны 12 декабря.

Выбранный город станет центром притяжения туристов в 2026 году.

Чтобы проголосовать, необходимо перейти на страницу на платформе обратной связи, авторизоваться, используя учетные данные госуслуг, и сделать свой выбор.

В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.