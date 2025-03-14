Жители Подмосковья могут выбрать «Народный органический бренд»

Завершился прием заявок на четвертый национальный органический конкурс, который проводит Совет Федерации совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика». С 10 марта по 7 апреля жители России смогут принять участие во всероссийском голосовании и выбрать «Народный органический бренд» — номинацию, где победителя определяют сами потребители, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Голосование, проходящее на сайте Роскачества, предоставляет каждому желающему возможность оставить свой голос за любимый органический бренд, тем самым поддерживая дальнейшее развитие органического производства в стране. В этом году в номинации представлены 24 производителя из 19 субъектов России. Среди них крестьянские (фермерские) хозяйства «Белые Луги» и «Сотовмед» из округа Шаховская Московской области, которые имеют сертификаты на производство качественной органической продукции.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что торжественное награждение победителей запланировано на июнь 2025 года. Информацию о конкурсе можно найти в специальном разделе на сайте Роскачества. В этом году также отмечается 10-летие возрождения знака качества, который стал ярким символом высоких стандартов и совершенства. Продукция, отмеченная этим знаком, проходит веерные исследования Роскачества и соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающим стандартам, выходящим за рамки ГОСТов, а также имеет уровень локализации производства не ниже 90%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.