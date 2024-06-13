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Жители Подмосковья могут выбрать культурную столицу 2026 г

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в голосовании за город, который достоин получить звание «Культурная столица года» и станет центром притяжения туристов в 2026 году, сообщает пресс-служба организаторов.

Культурную столицу выберут эксперты и жители всей страны. Народное голосование впервые проходит на портале госуслуг и продлится до 1 декабря.

Чтобы проголосовать, нужно: перейти на страницу голосования на платформе обратной связи; авторизоваться, используя учетные данные госуслуг; сделать выбор и проголосовать.

В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному, а 12 декабря станет известна культурная столица 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.